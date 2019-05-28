شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حسابات تابعة لـ"خلايا عزمي" والان مع التفاصيل
بدأ موقع التواصل الاجتماعي تويتر إغلاق حسابات تعمل بشكل آلي، وأخرى تعرف باسم "روبوتات الويب"، في محاولة لحصر المستخدمين الفعليين لمنصة تويتر التفاعلية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن عملية إغلاق الحسابات طال حسابات قطرية تعرف بـ"خلايا عزمي" وتستخدمها السلطات القطرية في توجيه الرأي العام نحو مصالحها الشخصية.
بحسب مصادر غير رسمية أغلقت الحملة حتى الآن أكثر من 8 آلاف حساب، اتضح أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية مقرها في الدوحة.
وقال الخبير التقني عبدالله علي، إن "إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية يأتي للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم بوتات الإنترنت".
وأضاف علي أن اللجان الإلكترونية تتبع استراتيجية الانتشار وإغراق الهاشتاقات، في محاولة لتوجيه الرأي العام، وتكرار الرسائل والأفكار المراد إيصالها عبر آلاف الحسابات بطرق مختلفة وفي أحيان كثيرة متطابقة بالشكل والمضمون.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يغلق حسابات تابعة لـ"خلايا عزمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.