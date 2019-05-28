شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حسابات تابعة لـ"خلايا عزمي" والان مع التفاصيل

بدأ موقع التواصل الاجتماعي تويتر إغلاق حسابات تعمل بشكل آلي، وأخرى تعرف باسم "روبوتات الويب"، في محاولة لحصر المستخدمين الفعليين لمنصة تويتر التفاعلية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن عملية إغلاق الحسابات طال حسابات قطرية تعرف بـ"خلايا عزمي" وتستخدمها السلطات القطرية في توجيه الرأي العام نحو مصالحها الشخصية.

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بحسب مصادر غير رسمية أغلقت الحملة حتى الآن أكثر من 8 آلاف حساب، اتضح أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية مقرها في الدوحة.

وقال الخبير التقني عبدالله علي، إن "إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية يأتي للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم بوتات الإنترنت".

وأضاف علي أن اللجان الإلكترونية تتبع استراتيجية الانتشار وإغراق الهاشتاقات، في محاولة لتوجيه الرأي العام، وتكرار الرسائل والأفكار المراد إيصالها عبر آلاف الحسابات بطرق مختلفة وفي أحيان كثيرة متطابقة بالشكل والمضمون.