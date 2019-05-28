شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يوزع 3138 وجبة إفطار في حضرموت ولحج وأبين والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 21 على التوالي السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة على الأهالي في حضرموت ولحج وأبين. ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون. كما تم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج توزيع 1,428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات، والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون. أما محافظة أبين فتم توزيع 1,224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين، وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

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