شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مختار الرحبي.. ورقة قطر باليمن والان مع التفاصيل

جندت الدوحة مختار الرحبي ليكون بوقا جديدا لخدمة أغراضها الدنيئة بالأراضي اليمنية. وقالت المعارضة القطرية إن الرحبي نسق مع خلايا توكل كرمان للإساءة إلى الإمارات والسعودية وقلل من جهود التحالف العربي في وسائل إعلام الحمدين.

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