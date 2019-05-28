شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوقف عن شراء النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر في صناعة النفط الإيرانية أن الصين قد توقفت عن شراء النفط من إيران بعد بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة قرارًا بعدم تمديد الإعفاءات لشراء النفط من إيران لدول معينة لتجاوز العقوبات، توقفت الصين، إلى جانب دول أخرى مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، تمامًا عن الشراء المباشر للنفط الإيراني، وفقا للصحيفة.

وبحسب أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، رحيم زاري، فإن هذه الدول الخمس، بالإضافة إلى تايوان واليونان وإيطاليا، اشترت 1.6 مليون برميل من النفط يوميًا في مارس من هذا العام.

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وقال زاري "إنهم ينفذون العقوبات".

كما تلاحظ الصحيفة، عندما تم تحميل ناقلة تابعة للصين في منتصف شهر مايو من محطة النفط في جزيرة خرج في إيران، تم اعتبارها استئناف لمشتريات النفط الخام من قبل بكين. ولكن، الناقلة في وقت لاحق حددت إندونيسيا كوجهة لها، وفي الوقت الحالي لا تزال قبالة سواحل إيران في خليج عمان، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد مصادر التتبع البحري.

ووفقًا للمصدر في صناعة النفط الإيرانية، نظرًا لأن الخزانات البرية تفيض، فقد استخدمت السفينة فقط لتخزين النفط.

كما أشار رواد الأعمال في طهران إلى أن الشركات الصينية لم تعد تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك المصافي الصغيرة — وهي شركات خاصة صغيرة تأمل إيران أن تحل محل شركات النفط الكبيرة الحكومية، حسبما ذكرت الصحيفة.