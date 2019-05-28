موجة حر بالعراق بدءا من الجمعة والحرارة تصل الى نصف درجة الغليان

واضاف ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد ليوم السبت ستكون 48 درجة مئؤية وفي نينوى 45 درجة مئوية وفي البصرة 49 درجة مئوية"، مشيرا الى ان "الموجة يضعف تاثيرها يوم الاحد المقبل الموافق الثاني من حزيران".
وتابع عبد اللطيف ان "درجات الحرارة ستنخفض يوم الاحد المقبل عدة درجات ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى، مع فرصة لتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".
وتعرّض العراق إلى جانب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وشمال مصر خلال الايام القليلة الماضية لموجة حارة استثنائية، حيث تخطت درجات الحرارة في كثير من الدول العربية المعدلات لمثل هذه الفترة بفارق كبير، وصل أحياناً إلى 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية، على أن تنخفض بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع، بحسب التوقعات.
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