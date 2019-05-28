ترامب يغادر اليابان مختتما زيارة استمرت 4 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اليابان مختتما زيارة استمرت أربعة أيام التقى خلالها، كأول زعيم أجنبي، الإمبراطور الجديد ناروهيتو.

وعلى متن الطائرة إيرفورس-وان، غادر ترامب وزوجته ميلانيا مطار هانيدا في طوكيو، عائدا إلى واشنطن مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا.

وقد زار ترامب بصحبة زوجته ميلانيا، ورافقهما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته، قبل المغادرة، قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية باليابان.

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وقال ترامب، في كلمته أمام ضباط وجنود من الأسطول السابع الأمريكي والبحرية اليابانية: "نحتفل بالتحالف والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان، قوات الدولتين المسلحة تتدربان معا وتخدمان معا كتعبير عن شراكتنا".

ووصل الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام، وعقد مباحثات عدة مع المسؤولين اليابانيين كان على رأسهم رئيس الوزراء.

وكان إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أمس الإثنين.