بالصور.. ترامب وميلانيا يزوران قاعدة يوكوسوكا الأمريكية باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة يرافقهما رئيس وزراء اليابان وقرينته وكالات الثلاثاء 2019/5/28 08:39 صباحا بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/5/28 08:39 صباحا بتوقيت أبوظبي الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا يخطبان الجنود

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا، الثلاثاء، يرافقهما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته، قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية باليابان.



وقال ترامب، في كلمته أمام ضباط وجنود من الأسطول السابع الأمريكي والبحرية اليابانية: "نحتفل بالتحالف والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان، قوات الدولتين المسلحة تتدربان معا وتخدمان معا كتعبير عن شراكتنا".

وحرص ترامب وزوجته على مصافحة الجنود وتبادل الأحاديث بينهم وكذلك التقاط الصور التذكارية. Advertisements

وأكد الرئيس ترامب ضرورة استمرار جاهزية القوات لمواجهة التحديات القائمة والقدرة على التعامل معها.

ووصل الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام. وكان إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أمس الإثنين.



وأصبح الرئيس الأمريكي أول رئيس أجنبي، يلتقي إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.



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