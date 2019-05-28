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بالصور.. ترامب وميلانيا يزوران قاعدة يوكوسوكا الأمريكية باليابان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يرافقهما رئيس وزراء اليابان وقرينته

وكالات

الثلاثاء 2019/5/28 08:39 صباحا بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا يخطبان الجنود

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا، الثلاثاء، يرافقهما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته، قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية باليابان. 

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وقال ترامب، في كلمته أمام ضباط وجنود من الأسطول السابع الأمريكي والبحرية اليابانية: "نحتفل بالتحالف والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان، قوات الدولتين المسلحة تتدربان معا وتخدمان معا كتعبير عن شراكتنا".

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وحرص ترامب وزوجته على مصافحة الجنود وتبادل الأحاديث بينهم وكذلك التقاط الصور التذكارية.

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وأكد الرئيس ترامب ضرورة استمرار جاهزية القوات لمواجهة التحديات القائمة والقدرة على التعامل معها.

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ووصل الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام. 

 وكان إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أمس الإثنين.

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وأصبح الرئيس الأمريكي أول رئيس أجنبي، يلتقي إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

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