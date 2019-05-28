شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: الحوثيون دمروا آمال اليمنيين خدمة لإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر إن إجمالي المشاريع السعودية لصنعاء في العام ٢٠١٤ بلغت قرابة المليار ريال، منها إنشاء الطريق الدائري في صنعاء.

وفي ٢ يناير ٢٠١٤ وضع الرئيس اليمني حجر الأساس لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بصنعاء.

وفي ٢٥ يناير اختتم الحوار اليمني الوطني الشامل الذي شارك فيه الحوثي لتعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار، إلا أن إيران أمرت مليشيا الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله.

كما وجه آل جابر دعوته للأشقاء في اليمن سياسين وقادة ومشايخ أن يذكِّروا مجتمعاتهم بأن الحوثي دمر كل آمالهم وفرص الحياة خدمة لإيران، وتحذير أبنائهم من دعوات الموت الحوثية.