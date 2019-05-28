شكرا لقرائتكم الحديدة.. حفر خنادق حوثية وحملة اعتقالات واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد سكان محليون، ومصادر رصد عسكرية ميدانية، أن ميليشيات الحوثي تقوم يومياً باستعدادات قتالية في الحديدة.

إلى ذلك، تواصل الميليشيات حفر الخنادق والأنفاق وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة داخل المدينة اليمنية وبما يهدد حياة المدنيين ويؤكد إصرار الميليشيات على نسف اتفاق ستوكهولم.

وكانت هندسة المقاومة المشتركة اكتشفت وفككت، الاثنين الماضي، نفقا تحت طريق عام في مدينة الحديدة مليئا بالبراميل المتفجرة وصواريخ حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام تكفي لتدمير أحياء سكنية بكاملها في حال تفجيرها.

حملة اعتقالات

إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمديرية زبيد غرب محافظة الحديدة.

Advertisements

وتعود الحملة إلى رفض المواطنين في المدينة الالتحاق والقتال بصفوف الميليشيات التي تقوم بعملية تحشيد وتعبئة واسعة في مديريات ومناطق الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.

وتقابل الميليشيات الرفض المجتمعي لحملات التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها بإطلاق تهديدات للمواطنين والزج بمن يرفضون الرضوخ لتهديداتها في سجونها.

وتقيم الميليشيات في مختلف مناطق سيطرتها معسكرات لتدريب وتجنيد العناصر التي تستقطبها من مديريات ومحافظات متفرقة تمهيداً لخوض عمليات عسكرية في وقت لاحق.

ويعاني سكان الحديدة كغيرهم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي من ممارسات التجنيد الإجباري والزج بأبنائها في معارك خاسرة، وإجبار المواطنين والتجار على دفع مبالغ مالية طائلة لدعم مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني.