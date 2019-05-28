الجيش المصري ثاني أقوى جيش في الشرق الأوسط

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احتل الجيش المصري المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد الجيش التركي الذي تصدر الترتيب، وفقا لبيانات موقع «Global Firepower»، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم. وحدث تغير على ترتيب العام الماضي، حيث تراجع عدد النقاط التي منحها الموقع لبعض الدول مما أدى لتغير الترتيب.

أدى هذا إلى وضع الجيش السوري في المرتبة السادسة رغم عدم تغير العلامة الممنوحة له مقارنة بالعام الماضي ما يعني تحسناً. على صعيد آخر ارتفع عدد النقاط التي منحت للجيش الإماراتي والكويتي، بينما سجلت الكثير من الجيوش تراجعا بعدد النقاط مثل إيران...