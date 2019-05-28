تمكنت قطعات ​قوى الأمن الداخلي​ اعتباراً من 21/5/2019 ولغاية صباح 28/5/2019 من توقيف 539 شخصاً، وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 539 شخصاً خلال اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.