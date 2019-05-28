باريس: نعارض الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق من حيث المبدأ

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قالت الخارجية الفرنسية: "نعارض الحكم على 3 فرنسيين بالإعدام في العراق من حيث المبدأ"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".
وأكدت: "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام ونحترم سيادة السلطات العراقية".
وكانت العراق أصدرت حكما بإعدام 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، أمس.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، أعضاء في تنظيم داعش.
وأفاد المسؤول بأن الثلاثة الذين حكم عليهم كانوا من بين 12 مواطناً فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير.
ووفقا للمسؤول يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام استئناف الحكم خلال شهر.
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إجراءات أمنية مشددة ترافق احتجاجات "السترات الصفراء" في السبت الـ28 على التوالي
SHOTLIST باريس، فرنسا25 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1.AFP
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ترامب يحض من طوكيو على تجارة أكثر إنصافا مع اليابان
SHOTLIST طوكيو، اليابان25 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متحركة الى الاسفل لنزول ترامب وميلانيا على سلالم الطائرة 2. لقطة واسعة للطائرة الرئاسية الأميركية 3. زوم أوت لموكب الرئيس الأميركي 4. لقطة متحركة الى اليمين لموكب الرئيس الأميركي 5. لقطة واسعة لأعلام الولايات المتحدة واليابان ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعترامب يحض من طوكيو على تجارة أكثر إنصافا مع اليابان (تحديث)بقلم سبيستيان سميث، ريتشارد كارتر =(صور+فيديو)= تحديث شامل مع تصريحات ترامب بشأن التجارة ///طوكيو, 25-5-2019 (ا ف ب) - تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافا بعض الشيء"، وذلك في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين. ويتوقع أن تطغى الأحاديث والصور الوديّة على الزيارة عندما يلعب ترامب الغولف ويشاهد مصارعة السومو مع "صديقه" رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.لكن أكبر وثالث أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تحاولان التوصل إلى اتفاق تجاري بينما لم يفوت ترامب فرصة التنديد بما يعتبره عدم توازن بين البلدين في مجال التجارة.وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة كبرى الشركات اليابانية بينها "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان" إنه "كان لدى اليابان أفضلية كبيرة على مدى سنوات كثيرة. لكن لا بأس، ربما هذا ما يدفعكم لمحبتنا لهذه الدرجة". لكنه تعهّد أنه عندما يتم التوقيع على اتفاق تجاري ثنائي "فسيكون الأمر أكثر إنصافا بعض الشيء". وقال "نأمل عبر هذا الاتفاق بالتعامل مع مسألة عدم التوازن التجاري وإزالة الحواجز على صادرات الولايات المتحدة وضمان الإنصاف والمعاملة بالمثل في علاقتنا. نقترب من ذلك". وأضاف "نأمل بأن نعلن عن أمور إضافية عدة قريبا وعن أمور كبيرة جدا خلال الأشهر القليلة المقبلة". ويشيد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" التي تجمع بين ترامب و"زميله في الغولف" رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتشكل الزيارة فرصة لهما لتعزيز علاقتهما الدبلوماسية.وقبل ساعة فقط من وصول ترامب، هزّ زلزال بقوة 5,1 درجة الأبنية في طوكيو، كان مركزه قريبا جدا من المكان الذي سيلعبان فيه الغولف.وستكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه لقاء الاثنين بين الرئيس الأميركي وإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي تربّع على العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عنه لأسباب صحية.وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تولى العرش في 30 نيسان/أبريل. وسيتعين على القادة الآخرين انتظار الاحتفالات التي ستنظم في تشرين الأول/أكتوبر للحصول على هذا الشرف.وقال ترامب قبيل مغادرته "من بين جميع دول العالم، أنا ضيف الشرف في أكبر مناسبة جرت لديهم منذ أكثر من مئتي عام". لكن المشهد الأبرز سيتمثل بحضور ترامب الأحد اليوم الأخير من بطولة السومو إذ سيقدم الكأس للفائز.وشكّل حضور ترامب في صالة السومو معضلة لوجستية وأمنية وبروتوكولية مرتبطة بتفاصيل تنظيم الحدث، مثل مكان جلوس الرئيس الأميركي خلال المباراة وكيفية حمايته من الحضور في حال بدأوا برمي الوسادات بحسب التقاليد عندما يسقط البطل الذي يطلق عليه "يوكوزونا".وسيلعب الزعيمان الغولف قبل حضورهما مباراة السومو ومن ثم سيتوجهان إلى مطعم في حي روبونغي الترفيهي في طوكيو برفقة زوجتيهما.- "لحظة رائعة" -وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب).وقال ترامب إن العلاقة بين البلدين "ما كانت يوما أقوى وأقرب مما هي عليه الآن". وأضاف "هذه لحظة رائعة للتجارة بين البلدين". ويقتصر الشق الدبلوماسي الرسمي من الزيارة على لقاء ثنائي مقتضب وغداء عمل الاثنين سيتحدث الزعيمان بعده للصحافيين. ومن المقرر كذلك أن يجتمعا بعائلات الأشخاص الذين خطفتهم كوريا الشمالية خلال حقبة الحرب الباردة لتدريب جواسيسها، وهي مسألة تحمل بعدا عاطفيا بالنسبة لليابان، وضغط آبي على ترامب مرارا للتطرق إليها في محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وسيخاطب ترامب كذلك الجنود في قاعدة أميركية في اليابان، مؤكدا بذلك على التحالف العسكري بين البلدين في ظل ارتفاع منسوب التوتر مع كوريا الشمالية بعد فشل قمة هانوي في شباط/فبراير. وقبل ساعات من هبوط طائرة ترامب، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون لوسائل الإعلام المحلية إن "لا شك" في أن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه أصر على أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف المحادثات. ويتوقع أن يعقد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر محادثات مع نظرائه اليابانيين على هامش الزيارة.سمس-ريك/لين/اا -------------------------------------------------------------AFP
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حمى المازوركا تجتاح بولندا مجددا
SHOTLIST وارسو، بولندا26 أبريل، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متحركة الى اليمين للاحتفال 2. لقطة متوسطة البعد لأزواج يرقصون 3. لقطة متوسطة البعد لأزواج يرقصون 4. لقطة واسعة للفرقة الموسيقية 5. لقطة قريبة لرجل وامرأة وهما يرقصان 6. لقطة متوسطة البعد لرجل وامرأة وهما يرقصان 7. مقتطف صوتي 1 - اغاتا كوتليكا، من هواة الرقص التقليدي (مُؤَنَّث، البولندية، 15 ثانية): "يقال إن هذا الرقص له مفعول الثمالة، لكننا لسنا بحاجة لتناول الكحول لنشعر بالانخطاف، يكفي أن ندور لنشعر بذلك." 8. لقطة واسعة لعرض راقص 9. لقطة واسعة لتمارين رقص 10. لقطة متوسطة البعد لدروس في الرقص التقليدي ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعحمى المازوركا تجتاح بولندا مجددابقلم ستانيسلاف وازاك =(صور+فيديو)= وارسو, 25-5-2019 (ا ف ب) - يدور الأزواج على إيقاع موسيقى مازوركا البولندية الشعبية الحماسية في مشهد يذكر بحياة الفلاحين في القرون الماضية.على أنغام الاكورديون والكمنجة، يخال المرء إنه انتقل إلى منازل ريفية في منطقة مازوفي قرب وارسو في منتصف القرن الماضي.وقد عادت المازوركا التي كانت شارفت على الاختفاء لتبرز خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقد احيا هذه الموسيقى شغوفون بها وهي باتت تنتشر ليس فقط في بولندا بل في بلدان أخرى.ويقول يان كميتا (83 عاما) أحد آخر أرباب المازوركا "كانت أصبحت طي الماضي لكني عندما أرى كل هؤلاء الشباب الذين يأتون لتعلمها أنسى سني المتقدمة".فهو يمضي ساعات راهنا في تعليم إيقاعات أجداده الحماسية هذه.ويشدد نيكولا روش وهو عازف كمان فرنسي أتى من منطقة سيفين، في ختام ورشة تدريب باشراف العازف المسن في إطار مهرجان "كل مازوركا العالم" في وارسو، على أن المازوركا البولندية "لا علاقة لها" بتلك المنتشرة في فرنسا وأماكن اخرى. وهي تسمى في بولندا احيانا مازوكا أو أوبيريك.معزوفات شوبان التي تتخللها المازوركا معروفة جدا ويرقص كثيرون على هذه الموسيقى في مناطق فرنسية وحتى في القارة الأميركية. لكن في بولندا "تتمتع بصوت خاص جدا ومزايا إيقاعية خاصة مع إبطاء وتسريع وإحساس مختلف" على ما يؤكد الموسيقي الفرنسي. - اتلانتيس -والأمر سيان أيضا بالنسبة إلى الرقصة المرافقة لها و"هي ذات خطوات بسيطة وأفقية" على ما يوضح مصمم الرقص بيوتر زغورزيلسكي.ويطارد الأزواج بعضهم بعضا ويدورون على أنفسهم "مثل الدراويش لكن ضمن ثنائيات، فالأهم هو التواصل الوثيق مع الآخر".ويؤكد المصمم "الراقص الماهر كان قادرا على تأدية الخطوات مع كوب زجاجي على الرأس من دون أن تسقط قطرة واحدة من الماء".وتقول اغاتا كوتليكا وهي مدربة نطق لوكالة فرانس برس "سريعا ندخل في حالة انخطاف وننسى أنفسنا".وعلّم يان كميتا نفسه بنفسه وحصل على أول كمان في سن السادسة. وفي الثانية عشرة، عزف للمرة الأولى خلال حفلة زواج. وهو بقي منسيا لفترة طويلة قبل أن تعثر عليه مجموعة من الشغوفين تجوب البلاد منذ ثلاثين عاما تقريبا بحثا عن موسيقى تقليدية.في تلك الفترة، كان جميع أفرادها من سكان المدن "وكنا نفكر انه ليس بمقدورنا سوى عزف البلوز والروك والموسيقى الهندية" على ما يذكر يانوش بروسينوفسكي المغني والعازف البالغ 50 عاما وهو من الأشخاص الذين يقفون وراء تجدد المازوركا.ويقول بحماسة "الا أننا وقعنا على هؤلاء العازفين القدامى وكان الاكتشاف بمثابة اكتشاف اتلانتيس" القارة المفقودة.ويضيف "تبين لنا أن بولندا ليست أرض أميين في مجال الموسيقى بل أرض شعب ينطق بلغة موسيقية أصيلة نهل منها شوبان لكي يبتكر لغته الخاصة". - جنود نابليون واللاجئون -ويفيد البعض بأن أولى آثار المازوركا تعود إلى وثائق موسيقية دينية تعود إلى القرن الخامس عشر، إلا أن الاسم ظهر للمرة الأولى العام 1708 على ما يقول توماش نوفاك العالم الموسيقي في جامعة وارسو.ومن ثم حمل الجنود البولنديون مع نابليون هذه الموسيقى اينما حلوا وصولا إلى الكاريبي. وكذلك فعل الكثير من المتمردين البولنديين الذين لجأوا إلى فرنسا هربا من جيش القيصر الروسي.وأصبحت المازوركا رائجة مع تحويرها وتبسيطها وتحديثها بحسب البلدان.وفي بولندا، بدأت هذه الموسيقى تتراجع لتحل مكانها الأنواع المستوردة. في الأرياف، ظل السكان يرقصون على انغامها حتى الخمسينات إلا أن التراجع حصل سريعا مع حلول الإذاعات والأنواع الموسيقية الجديدة. - "خجل" -وخلال الحقبة الشيوعية، بذلت جهود لتحويل الرقصات الشعبية إلى "رقصات وطنية" وأدائها على المسارح. ونجد صدى لذلك في فيلم "كولد وور" لبافيل بافليكوفسكي الذي فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان ورشح لجوائز أوسكار في العام 2018.وبقيت آخر آثار للمازوركا حتى الثمانينات في مناطق نائية في مازوفي وسط عدم مبالاة لا بل استهزاء عام بها.ويقول يان كميتا "رحنا نشعر ببعض الخجل حتى".إلا أن هذا الانطباع السلبي لديه تلاشى مع الحفلات الراقصة واللقاءات مع محبيها الجدد. ويقول "إنها البداية. المازوركا ستستمر. شارفت على الاندثار إلا انها حية من جديد. وللمفارقة، يحصل ذلك في المدن".سف-مك/غ ر/الح -------------------------------------------------------------AFP
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العراق يدعو خلال استقباله ظريف إلى تجنب الحرب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.