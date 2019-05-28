باريس: نعارض الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق من حيث المبدأ

حمى المازوركا تجتاح بولندا مجددا

SHOTLIST وارسو، بولندا26 أبريل، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متحركة الى اليمين للاحتفال 2. لقطة متوسطة البعد لأزواج يرقصون 3. لقطة متوسطة البعد لأزواج يرقصون 4. لقطة واسعة للفرقة الموسيقية 5. لقطة قريبة لرجل وامرأة وهما يرقصان 6. لقطة متوسطة البعد لرجل وامرأة وهما يرقصان 7. مقتطف صوتي 1 - اغاتا كوتليكا، من هواة الرقص التقليدي (مُؤَنَّث، البولندية، 15 ثانية): "يقال إن هذا الرقص له مفعول الثمالة، لكننا لسنا بحاجة لتناول الكحول لنشعر بالانخطاف، يكفي أن ندور لنشعر بذلك." 8. لقطة واسعة لعرض راقص 9. لقطة واسعة لتمارين رقص 10. لقطة متوسطة البعد لدروس في الرقص التقليدي ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعحمى المازوركا تجتاح بولندا مجددابقلم ستانيسلاف وازاك =(صور+فيديو)= وارسو, 25-5-2019 (ا ف ب) - يدور الأزواج على إيقاع موسيقى مازوركا البولندية الشعبية الحماسية في مشهد يذكر بحياة الفلاحين في القرون الماضية.على أنغام الاكورديون والكمنجة، يخال المرء إنه انتقل إلى منازل ريفية في منطقة مازوفي قرب وارسو في منتصف القرن الماضي.وقد عادت المازوركا التي كانت شارفت على الاختفاء لتبرز خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقد احيا هذه الموسيقى شغوفون بها وهي باتت تنتشر ليس فقط في بولندا بل في بلدان أخرى.ويقول يان كميتا (83 عاما) أحد آخر أرباب المازوركا "كانت أصبحت طي الماضي لكني عندما أرى كل هؤلاء الشباب الذين يأتون لتعلمها أنسى سني المتقدمة".فهو يمضي ساعات راهنا في تعليم إيقاعات أجداده الحماسية هذه.ويشدد نيكولا روش وهو عازف كمان فرنسي أتى من منطقة سيفين، في ختام ورشة تدريب باشراف العازف المسن في إطار مهرجان "كل مازوركا العالم" في وارسو، على أن المازوركا البولندية "لا علاقة لها" بتلك المنتشرة في فرنسا وأماكن اخرى. وهي تسمى في بولندا احيانا مازوكا أو أوبيريك.معزوفات شوبان التي تتخللها المازوركا معروفة جدا ويرقص كثيرون على هذه الموسيقى في مناطق فرنسية وحتى في القارة الأميركية. لكن في بولندا "تتمتع بصوت خاص جدا ومزايا إيقاعية خاصة مع إبطاء وتسريع وإحساس مختلف" على ما يؤكد الموسيقي الفرنسي. - اتلانتيس -والأمر سيان أيضا بالنسبة إلى الرقصة المرافقة لها و"هي ذات خطوات بسيطة وأفقية" على ما يوضح مصمم الرقص بيوتر زغورزيلسكي.ويطارد الأزواج بعضهم بعضا ويدورون على أنفسهم "مثل الدراويش لكن ضمن ثنائيات، فالأهم هو التواصل الوثيق مع الآخر".ويؤكد المصمم "الراقص الماهر كان قادرا على تأدية الخطوات مع كوب زجاجي على الرأس من دون أن تسقط قطرة واحدة من الماء".وتقول اغاتا كوتليكا وهي مدربة نطق لوكالة فرانس برس "سريعا ندخل في حالة انخطاف وننسى أنفسنا".وعلّم يان كميتا نفسه بنفسه وحصل على أول كمان في سن السادسة. وفي الثانية عشرة، عزف للمرة الأولى خلال حفلة زواج. وهو بقي منسيا لفترة طويلة قبل أن تعثر عليه مجموعة من الشغوفين تجوب البلاد منذ ثلاثين عاما تقريبا بحثا عن موسيقى تقليدية.في تلك الفترة، كان جميع أفرادها من سكان المدن "وكنا نفكر انه ليس بمقدورنا سوى عزف البلوز والروك والموسيقى الهندية" على ما يذكر يانوش بروسينوفسكي المغني والعازف البالغ 50 عاما وهو من الأشخاص الذين يقفون وراء تجدد المازوركا.ويقول بحماسة "الا أننا وقعنا على هؤلاء العازفين القدامى وكان الاكتشاف بمثابة اكتشاف اتلانتيس" القارة المفقودة.ويضيف "تبين لنا أن بولندا ليست أرض أميين في مجال الموسيقى بل أرض شعب ينطق بلغة موسيقية أصيلة نهل منها شوبان لكي يبتكر لغته الخاصة". - جنود نابليون واللاجئون -ويفيد البعض بأن أولى آثار المازوركا تعود إلى وثائق موسيقية دينية تعود إلى القرن الخامس عشر، إلا أن الاسم ظهر للمرة الأولى العام 1708 على ما يقول توماش نوفاك العالم الموسيقي في جامعة وارسو.ومن ثم حمل الجنود البولنديون مع نابليون هذه الموسيقى اينما حلوا وصولا إلى الكاريبي. وكذلك فعل الكثير من المتمردين البولنديين الذين لجأوا إلى فرنسا هربا من جيش القيصر الروسي.وأصبحت المازوركا رائجة مع تحويرها وتبسيطها وتحديثها بحسب البلدان.وفي بولندا، بدأت هذه الموسيقى تتراجع لتحل مكانها الأنواع المستوردة. في الأرياف، ظل السكان يرقصون على انغامها حتى الخمسينات إلا أن التراجع حصل سريعا مع حلول الإذاعات والأنواع الموسيقية الجديدة. - "خجل" -وخلال الحقبة الشيوعية، بذلت جهود لتحويل الرقصات الشعبية إلى "رقصات وطنية" وأدائها على المسارح. ونجد صدى لذلك في فيلم "كولد وور" لبافيل بافليكوفسكي الذي فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان ورشح لجوائز أوسكار في العام 2018.وبقيت آخر آثار للمازوركا حتى الثمانينات في مناطق نائية في مازوفي وسط عدم مبالاة لا بل استهزاء عام بها.ويقول يان كميتا "رحنا نشعر ببعض الخجل حتى".إلا أن هذا الانطباع السلبي لديه تلاشى مع الحفلات الراقصة واللقاءات مع محبيها الجدد. ويقول "إنها البداية. المازوركا ستستمر. شارفت على الاندثار إلا انها حية من جديد. وللمفارقة، يحصل ذلك في المدن".سف-مك/غ ر/الح -------------------------------------------------------------