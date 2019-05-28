شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوحيد جهة الإشراف على الطرق بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتوحيد جهة الإشراف علي الطرق سواء الطرق الخارجية بين المحافظات، أو الطرق الداخلية فى المحافظات.

وانتقد "فليفل"، وجود أكثر من جهة للإشراف علي الطرق وتولي مسئوليتها، فالهيئة العامة للطرق والكباري مسئولة عن الطرق الخارجية بين المحافظات، والوحدات المحلية مسئولة عن الطرق الداخلية، مما يؤثر بالسلب علي كفاءة الطرق.

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وقال فليفل، إنه يطالب بمعرفة خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق ومتابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، وذلك في إطار سعي الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة.