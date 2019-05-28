شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات قوانين تنتظر الحسم من "صحة البرلمان".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من مشروعات القوانين المهمة من المنتظر أن يتم حسمها من قبل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الفترة القادمة سواء خلال دور الانعقاد الحالي الذي أوشك علي الانتهاء أو دور الانعقاد المقبل، وهي كالتالي:

- مشروع قانون المسئولية الطبية

ناقشته اللجنة وتنتظر رأي الجهات القضائية بشأنه لإعداد صياغته النهائية.

- مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة:

توجد ضرورة ملحة لتعديله لتنظيم مهنة الصيدلة، واللجنة أكدت أنها ستأخذ رأى جميع النقابات المهنية الطبية المرتبطة بهذا القانون، وعلى رأسها وأخصها نقابة الصيادلة، حتى يخرج القانون بشكل متوازن وفى صورة مرضية لجميع الأطراف.

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- مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء:

يوجد أمام اللجنة مشروعى قانونين بشأن هيئة الدواء، مقدمين من النواب، وطلبت من وزارة الصحة أن ترسل مشروع القانون المعد من جانبها والذى يمثل الحكومة ليتم مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

- مشروع قانون بنك الدم:

يعد من مشروعات القوانين التي يطالب أعضاء اللجنة بمناقشتها لضبط منظومة بنوك الدم.

مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي:

وافقت عليه اللجنة وأحيل للجلسة العامة ولكن المجلس قرر إعادته للجنة مرة أخري لإعادة صياغته.