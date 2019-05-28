مصرع عامل وإصابة 6 تعرضوا للاختناق أثناء تطهير خزان أرضي بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مطروح - (أ ش أ):

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم للاختناق أثناء قيامهم بتنظيف خزان أرضي لمياه الشرب بمنطقة علم الروم بمطروح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراجهم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأنه أثناء قيام بعض الأشخاص بتطهير خزان مياه أرضي باستخدامهم رافع مياه يعمل بالديزل وأثناء تواجدهم داخل الخزان تعرضوا للاختناق، بسبب العادم المتصاعد من الديزل.

وتمكنت عناصر الحماية المدنية من إخراجهم وإنقاذهم، ونقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى للعلاج.​