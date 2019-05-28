"ارتفاع جديد للحرارة".. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس 4 أيام مُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا طفيفًا في درجات الحرارة، بدء من اليوم الثلاثاء، حتى الجُمعة المُقبلة، لن يزيد عن 39 درجة، خاصة في القاهرة.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أن "درجة الحرارة أمس الاثنين 32 درجة، واليوم الثلاثاء ستصل إلى 35، ثم 38 درجة، ولن تزيد عن 39 درجة في المناطق الواقعة في شمال البلاد حتى الجمعة المُقبلة".

وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة ستتراوح ما بين 30% إلى 40%، وأن درجة الحرارة ستزيد عن 40 درجة في المناطق الواقعة جنوب مصر".

وتوقع شاهين عدم تكرار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد منذ أيام خلال فصل الربيع، لافتًا إلى أنها كانت "أعلى درجة حرارة سُجلت خلال العام، وغير متوقع تكرارها خلال فصل الربيع".​