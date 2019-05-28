حدث ليلًا| توجيهات جديدة من الرئيس السيسي.. وإطلاق رصاص داخل مدرسة بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

- منصة "Watch iT" تحصل على الحقوق الرقمية للدوري المصري لمدة 4 سنوات

أعلنت منصة "Watch iT" الرقمية، عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدمي المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات.

- من الجدل للمنع والإنذار.. أزمة "شيخ الحارة والقاهرة والناس"- تسلسل زمني

تصاعدت أزمة برنامج شيخ الحارة في اليومين الماضيين، في أعقاب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ضد البرنامج وقناة القاهرة والناس ومقدمته بسمة وهبة، التي بدورها، أعلنت استقالتها من القناة.. ويستعرض الخليج 365 التسلسل الزمني لأزمة البرنامج.

- السيسي يوجه الحكومة بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

- السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- مقترح أوكراني لرسم الشوارع الرئيسية بمصر.. و"السياحة": سنبحث التنفيذ

قدم السفير الجديد لدولة أوكرانيا بمصر إيفهين ميكيتينكو، مقترحًا للتعاون مع وزارة السياحة المصرية، لتنفيذ مشروع فني مشترك خاص برسم تصميمات فنية على المباني الضخمة في الشوارع الرئيسية يقوم بها فنانون مصريون وأوكرانيون، أسوة بالمشروع القائم في أوكرانيا والذي لاقى نجاحًا كبيرا من السائحين.

- "غرفة عمليات ودوريات تفتيش".. كيف تسيطر الأوقاف على 6 آلاف ساحة لصلاة العيد؟

أنهت وزارة الأوقاف، استعدادها لعيد الفطر المبارك، مؤكدة سيطرتها على 6 آلاف ساحة ومسجد، اعتمدتها لأداء الصلاة في جميع محافظات الجمهورية.

- الأزهر الشريف يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف أحد الأسواق بالموصل

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أدان الأزهر الشريف بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

- بالأرقام.. تعرف على صادرات مصر الزراعية خلال الـ5 أشهر الأخيرة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا وأفريقيا والأسواق الآسيوية بواقع 128 دولة.

- دفعها من فوق السلم وترك جثتها يومًا كاملًا.. اتهام تاجر بقتل والدته في كفرالشيخ

بمجرد حدوث مشادة كلامية مع والدته، لم يجد تاجر قطع الغيار أمامه سوى دفعها من على درجات السلم بالطابق الأول في منزلهما ببندر دسوق، قبل أم يتبين من التحقيقات الأولية أنه مهتز نفسيًا، ودائم الاعتداء على والدته.

- عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في 26 ولاية أمريكية

قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة الأميريكي، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 940 حالة، في أسوأ تفش منذ عام 1994 ومنذ أُعلن القضاء على المرض في عام 2000.

- إطلاق نار في مدرسة أجنبية جنوب الكويت

قالت السلطات الكويتية، إن إطلاق نار وقع في مدرسة أجنبية بمنطقة حولي الواقعة جنوب العاصمة الكويت أمس الاثنين، أثناء حفل تخرج دون وقوع أي إصابات.

- هجوم بسكين يوقع 19 جريحا بينهم أطفال في اليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال طعنًا بسكين في هجوم شنه فجر اليوم الثلاثاء، رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية لطوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء، مرجحة أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرًا لأن "مؤشراتهما الحيوية معدومة".

- 6 جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية

قالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إن 6 أشخاص بينهم مراهق، أصيبوا بإطلاق مجهول النار عليهم في منطقة جنوب شرق العاصمة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

- ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.