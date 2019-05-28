مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون إعادة بناء كاتدرائية نوتردام

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مساء الاثنين، بالموافقة على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد الحريق الذي اندلع بها الشهر الماضي ودمر سقفها وبرجها.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إقرار مشروع القانون بعد نقاش مطول.

ووافق النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، على مشروع القانون، الذي يدعو إلى إعادة بناء سريع لذلك المعلم التاريخي، في وقت سابق من هذا الشهر. وشمل إعفاءات مثيرة للجدل لقواعد البيئة والتراث وإعفاءات لعملية المناقصة العامة للمقاولين.

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وجاء في بيان صدر مساء الاثنين عن مجلس الشيوخ، أن الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي أقرت مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية "مع بعض التعديلات"، دون الخوض في تفاصيل.

كان استطلاع رأي نشر في أبريل أظهر أن معظم من شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في إعادة بناء الكاتدرائية كما كانت تماما قبل الحريق.

ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكمال أعمال إعادة البناء في غضون خمس سنوات، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الجدول الزمني طموح للغاية.

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