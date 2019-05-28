اليوم.. الاستئناف تحدد مصير المتهمين في غرق تلميذ داخل بالوعة بمدرسة كفرالزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية– مروة شاهين:

تنطق محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة في واقعة مصرع التلميذ "محمد عمرو البهنسي" غرقًا داخل بالوعة مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي في الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن مدد تتراوح بين سنتين و6 سنوات، في القضية رقم 10803، جنح مركز كفر الزيات والمتهمين فيها بالإهمال الجسيم.

وشهدت المحكمة، الجلسة السابقة يوم الأربعاء الماضي حضور المتهمين الثلاثة لجلسة المحاكمة، وقام والد المجني عليه بتحرير توكيل لمحام للتصالح في القضية وقدم المحامي طلبًا للهيئة المحكمة بالتصالح في القضية ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للتداول وأصدرت قرارها المتقدم.

وقررت محكمة جنح كفر الزيات برئاسة المستشار محمد العبد رئيس محكمة جنح كفر الزيات، وأمانة سر حامد غانم، وممثل النيابة وكيل النائب العام محمد أبو الفتوح، في شهر أبريل الماضي حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد ع." حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس "محمد ح." وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وبراءة "الدسوقي ا." المشرف العام غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل "محمد" التلميذ بالصف الأول الابتدائي داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر للتعليم الأساسي ووفاته داخلها.​