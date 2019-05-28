دفعها من فوق السلم وترك جثتها يوما كاملا.. اتهام تاجر بقتل والدته في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

بمجرد حدوث مشادة كلامية مع والدته، لم يجد تاجر قطع الغيار أمامه سوى دفعها من على درجات السلم بالطابق الأول في منزلهما ببندر دسوق، قبل أم يتبين من التحقيقات الأولية أنه مهتز نفسيًا، ودائم الاعتداء على والدته.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسلام، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، من "م. ح."، 32 سنة، صاحب محل قطع غيار، ويقيم بشارع المهدي، دائرة القسم، بوفاة والدته "ي. ا." 65 سنة، ربة منزل، بعد سقوطها من أعلى السلم.

وباستدعاء مفتش الصحة الدكتور أسامة الملا، لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة، تبين إصابتها بنزيف بالأنف والعين اليسرى، وبجروح بمقدمة الرأس وكدمات متفرقة بالظهر والذراع الأيمن، وأسفل العينين اليمنى واليسرى، مع وجود تورم بالوجهين والشفتين والعينين، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

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وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، خلال فحص البلاغ، أن ابنها صاحب البلاغ، دائم الاعتداء عليها بالسب والضرب، وأن والدته المتوفاة حررت ضده بلاغًا سابقًا حمل رقم 883 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق.

كما تبين من خلال فحص رجال المباحث للحادث، أن ابنها، ويعمل تاجر قطع غيار سيارات، مهتز نفسيًا وسبق له العلاج في أحد المستشفيات النفسية بمحافظة الإسكندرية، مع وجود مستندات دالة على معاناته من مرض نفسي من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وبمناقشة رجال المباحث للتاجر المذكور صاحب البلاغ تبين أنه حدثت مشادة كلامية حادة بينه ووالدته بسبب طليقته، أسفرت عن قيامه بدفعها من على درجات السلم بالطابق الأول بالمنزل الذي يقيمان فيه، ما أدى إلى مصرعها متأثرة بإصابتها الواردة في تقرير مفتش الصحة، وفشله في محاولة إنقاذها، وتركها متوفاة 24 ساعة، حتى أبلغ الشرطة بمضمون ما سبق.

وألقي القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2188 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​