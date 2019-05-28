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عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في 26 ولاية أمريكية

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قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة الأمريكي، إن الولايات المتحدة سجلت 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 940 حالة، في أسوأ تفش منذ عام 1994 ومنذ أُعلن القضاء على

المرض في عام 2000.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالمرض شديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ارتفع بواقع 6.8 في

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المئة خلال الأسبوع المنتهي 24 مايو، وإن التفشي شمل 26 ولاية. وتقدم المراكز متابعة أسبوعية كل يوم اثنين.

ويحذر الخبراء من أن التفشي لم ينته مع اقتراب أعداد الحالات لما كانت عليه في 1994 عندما بلغت 958 حالة. وكان ذلك أعلى رقم منذ 1992 عندما سجلت المراكز 2126 حالة إصابة.

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