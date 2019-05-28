سفارة المغرب بنواكشوط: اتخذنا كافة الاجراءات اللازمة لترحيل جثمان سائق مغربي

أكدت سفارة المغرب بنواكشوط، اليوم الاثنين، أنها اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية ترحيل جثمان سائق شاحنة مغربي لقي مصرعه، مؤخرا، في حادثة سير، بموريتانيا.

وأكدت السفارة ذاتها، “أنه بمجرد علمها بالحادث، انتقل طاقم من مصالحها إلى عين المكان، حيث تم ربط الاتصال بمصالح الدرك الموريتاني، وبمستشفى الشيخ خليفة بن حمد بمدينة بوتلميت (150 كلم شرق نواكشوط)، قصد الاحتفاظ بالجثمان في مستودع الأموات، إلى غاية إستكمال المساطر الادارية الجاري بها العمل:.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم بعد ذلك إقتناء نعش من طرف مشغل السائق الراحل بمساعدة السفارة والجمعية المغربية للوحدة والتضامن، حيث تم التنقل مرة أخرى إلى مدينة بوتلميت، رفقة شقيق الضحية قصد استكمال الإجراءات الضرورية (ختم النعش، واستصدار جواز مرور الجثمان)”.

ولفتت السفارة ذاتها الإنتباه، إلى أن مصالحها “سهرت يوم الجمعة الماضي، رفقة شقيق الضحية، الذي استقبل من طرف سفير المغرب بنواكشوط، حميد شبار، وممثل عن السائقين المغاربة بنواكشوط، على ترحيل الجثمان على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية”.

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وأكدت أن السفارة “واكبت عملية ترحيل الجثمان من البداية إلى غاية وصول الجثمان في أحسن الظروف إلى المغرب”.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد “تحمل مشغل الضحية نفقات ترحيل الجثمان”.

وكان السائق (ع. م)، قد لقي مصرعه، يوم 21 ماي الجاري، أثناء عودته من مالي، في حادثة سير وقعت قرب مدينة بوتلميت الموريتانية، ونجمت عن اصطدام شاحنته بسيارة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.