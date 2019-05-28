مقتل 42 سجينا بأعمال عنف بسجون بالبرازيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 42 سجينا على الأقل في أعمال عنف اندلعت، أمس الإثنين، في أربعة سجون في شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات، وذلك غداة مقتل 15 سجينا آخر في أحد هذه السجون الأربعة.
وقالت الحكومة الفدرالية إنها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية أمازوناس التي تقع فيها هذه السجون.
وأضافت أنّ 27 على الأقل من القتلى سقطوا في سجن أنطونيو ترينداد الواقع بالقرب من ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس.
والبرازيل هي ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء. وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى حزيران/يونيو 2016 بلغ عدد السجناء في البلاد حوالي 727 ألف سجين.
وتعاني سجون البلاد من الاكتظاظ الشديد إذ إن قدرتها الاستيعابية تبلغ نصف عدد السجناء.
وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف العصابات، كما أن حالات التمرد والعصيان ومحاولات الفرار ليست نادرة.
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