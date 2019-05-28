مقتل 3 قناصة حوثيين بالحديدة.. وضبط شحنتي مخدرات في مأرب

قتل 3 من قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة على يد قوات الجيش اليمني، فيما تم ضبط شحنتي مخدرات بمحافظة مأرب كانتا في طريقهما إلى المليشيات الانقلابية بصنعاء.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إنه تم استهداف القناصة الحوثيين في مواقع تمركزهم بأعلى أسطح مبانٍ سكنية محيطة بدوار "الحلقة" في شارع الخمسين، شرقي مدينة الحديدة.

ووفقا للمصدر، فقد جاءت العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركز قناصة المليشيا.

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القناصة في مناطق التماس شرقي مدينة الحديدة بهدف استهداف مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية، في خروقات واضحة لاتفاق ستوكهولم.

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وحسب إحصائيات حكومية، فقد قتل أكثر من 150 مدنيا في خروقات لمليشيا الحوثي منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب ضبط شحنتين جديدتين من الحشيش المخدر كانتا في طريقهما إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي .

ووفقا لذات المصدر، فقد تم ضبط الشحنة الأولى التي تبلغ 43 كيلوجراما في منطقة "آل شعفة" بمأرب، فيما تم ضبط الثانية في إحدى النقاط بمحور "قانية"، الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء، حسب المصدر.

وكان الجيش اليمني قد أعلن مؤخرا مقتل عدد من العناصر الحوثية وأسر قياديين ميدانيين، في معارك شرسة شهدتها محافظتا الضالع والحديدة، جنوبي وغربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش الوطني دكت أوكارا وتجمعات حوثية في مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع.