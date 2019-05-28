شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يبتز فقراء صنعاء: الزكاة مقابل القتال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الحديدة)

تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل لمليشيا الحوثي على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في القوات المشتركة إنها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

وكانت مصادر يمنية أفادت بأن ميليشيات الحوثي دفعت، الأحد الماضي، بتعزيزات عسكرية نحو الحديدة وسط محاولات للتقدم نحو مناطق من المدينة الخاضعة لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.

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وأحبطت قوات الجيش اليمني (الأحد) محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، وسط المدينة، وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من العناصر الحوثية.

وفي صنعاء، فقد شرعت المليشيات في عملية حشد جديدة لمقاتلين إلى جبهاتها العسكرية من مختلف مديريات العاصمة اليمنية، عبر لجان جديدة شكلتها ما تسمى الهيئة العامة للزكاة.

وقالت مصادر محلية: إن مليشيا الحوثي شكلت لجانا ميدانية تحت مسمى اللجان المجتمعية للمسح الميداني لحصر الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة، على مستوى مختلف الأحياء والحارات في مديريات العاصمة ومحافظة صنعاء، مشيرة إلى أن ظاهر عمل هذه اللجان هو حصر الفقراء، فيما تقوم هذه اللجان بجمع معلومات عن كل المواطنين في المديريات ثم استخدامها في عمليات الحشد للشباب للذهاب إلى جبهات القتال.

ووفقا للمصادر، فإن مسؤولي هيئة الزكاة الحوثيين ومشرفي المليشيات على مستوى المديريات أوضحوا لكبار الحارات والمسؤولين التنفيذيين بالمديريات أنه لن يتم صرف أي مبالغ للمواطنين إلا بعد حشد المقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات مقابل حصول أسرهم على مساعدات مالية وعينية تحت مسمى الزكاة.