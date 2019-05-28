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مقتل وأسر 27 حوثياً في كمين مُحكم لقوات الجيش اليمني بالضالع

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جدة - خالد شويل - واس (الضالع)

قُتل 12 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأُسر 15 آخرين اليوم في كمين نفذه الجيش الوطني اليمني في منطقة العود شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت عناصر من المليشيا الإرهابية كانت تحاول التسلل، من منطقتي هجار، وشليل، باتجاه مواقع صامح، غربي منطقة مريس، وقرية القفلة شمالي مديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل 12 من عناصرها، وأسر 15 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجمات لميلشيا الحوثي الإرهابية في عدة مواقع بآل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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