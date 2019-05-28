صهاينة العرب ينقاون التطبيع مع اسرائيل إلى قلب المدينة المنورة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

نُصِبت في المدينة المنورة في المملكة السعودية، وعلى مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتات وضعها ولي العهد محمد بن سلمان تُرحِّب بزوار المدينة المنورة من كل أنحاء العالم، في خطوة جديدة نحو التطبيع بين السعودية وكيان العدو الصهيوني وفادحة كونها تنتهك المقدسات الإسلامية.

ونُصبت لافتة الترحيب على مقربة من المسجد النبوي الشريف، وقد كتب عليها:” السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم” بلغات متعددة من بينها العبرية، إذ كانت كلمة شالوم واضحة (السلام) إلى جانب العبارات الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام أن زوار المدينة المنورة ذُهلوا وهم يشاهدون لافتة ترحيب باللغة العبرية تقول “شالوم” إلى جانب عبارات ترحيب باللغات العالمية.

Advertisements

وعلى الرغم من أن اليهود لا يسمح لهم بدخول المدينة المنورة إلا أن السعودية وجدت أن هناك حاجة لتوجيه رسالة ترحيب بـ”العبرية” قرب المسجد النبوي الشريف.

وسارع “الإسرائيليون” على الفور لنشر صور “شالوم” من المدينة المنورة على موقع “إسرائيل بالعبرية”.

ونشرت وزارة خارجية العدو تغريدة لها على موقعها الرسمي تزعم من خلالها أن كلمة “شالوم” ضمن لافتة ترحب بالزوار في قلب المدينة المنورة.

وأثارت صور اللافتة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، فقد علق ناشطون بأنه لا داعي لكتابة لافتة ترحيب بالعبرية، فاليهود محرم عليهم دخول مدينة النبي – صلوات الله عليه وآله.