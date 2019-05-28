رئيس رابطة متفرغي اللبنانية دعا الاساتذة للتضامن مع المتعاقدين في اعتصامهم الاربعاء

اشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ الى انه "كي يبقى الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية متضامن ومتكاتف ادعوكم الى التضامن مع المتعاقدين امام الادارة المركزية يوم الاربعا المقبل، لان مطالبهم مطالبنا وهي من اولوياتنا"، اضاف قائلا "يجب المطالبة برفع ملف التفرغ بسرعة من رئاسة الجامعة الى ​مجلس الوزراء​، وبعدها كمل النضال لاقراره في مجلس الوزراء".

اضاف ضاهر في تصريح له، "نحن في النهاية جسم تعليمي واحد وجامعتنا جامعة واحدة، ويجب الاستمرار بالاضراب لرفع الصوت كي يتكلموا معنا، ونحن نرفض الاذلال الذي يطال الجامعة كمؤسسة والوطن كوطن وليس فقط الاساتذة".