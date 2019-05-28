الحكومة الألمانية تحض المواطنين على ارتداء قلنسوة الكيبا اليهودية تضامنا

دعت الحكومة الألمانية المواطنين الى ارتداء قلنسوة الكيبا اليهودية قبل تظاهرة مناهضة لاسرائيل كنوع من ابداء التضامن، في الوقت الذي يواجه فيه اليهود تصاعدا في معاداة السامية، متراجعة عن تحذير سابق لأحد المسؤولين الرسميين من ارتداء هذه القلنسوة.
وكان مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية "فيليكس كلاين" أثار ضجة عندما صرّح خلال عطلة نهاية الاسبوع لمجموعة "فانكي" الاعلامية انه ليس باستطاعته نصح اليهود بارتداء الكيبا في كل مكان وفي جميع الاوقات في ألمانيا.
وأعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين عن صدمته من تحذير كلاين وقال إن هذا "استسلام أمام معاداة السامية" ودليل على أن "اليهود غير آمنين في ألمانيا."
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