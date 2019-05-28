أفادت شركة ميتالون للتعدين في زيمبابوي بأن 9 أشخاص على الأقل من عمال مناجم الذهب غير القانونيين توفوا في زيمبابوي بعدما نفذوا تفجيرات تحت الأرض وحوصروا في منجم مملوك للشركة شمالي هاراري.
وذكرت الشركة في بيان أن المنجم انهار عندما تمكن عمال غير قانونيين من دخوله وتنفيذ تفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيار منجم في زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.