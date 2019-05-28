مقتل 9 أشخاص على الأقل في انهيار منجم في زيمبابوي

أفادت شركة ميتالون للتعدين في ​زيمبابوي​ بأن 9 أشخاص على الأقل من عمال ​مناجم​ ​الذهب​ غير القانونيين توفوا في زيمبابوي بعدما نفذوا تفجيرات تحت الأرض وحوصروا في منجم مملوك للشركة شمالي هاراري.

وذكرت الشركة في بيان أن المنجم انهار عندما تمكن عمال غير قانونيين من دخوله وتنفيذ تفجيرات.