العفو الدولية تدعو سلطات باكستان للتحقيق بمقتل ثلاثة ناشطين باكستانيين

دعت ​منظمة العفو الدولية​، ​إسلام أباد​ إلى إجراء تحقيق في مقتل ثلاثة ناشطين باكستانيين خلال مواجهات دامية بين قوات باكستانية ومتظاهرين في منطقة قبلية مضطربة قرب الحدود الأفغانية. وكان الناشطون يشاركون الأحد في تظاهرة نظّمتها "حركة حماية البشتون"، التي أثارت قلق ​المؤسسة العسكرية​ الباكستانية منذ دخولها المشهد السياسي بداية العام الماضي، وهي تنشط لوقف الاساءات المزعومة من قبل ​القوات​ الأمنية ضد أبناء إتنية البشتون.

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