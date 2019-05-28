أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن ثقة سلطات بلاده من إمكانية التوصل لحل سلمي للنزاع في البلاد بالمحادثات الجارية مع المعارضة في أوسلو .
هذا ودعت السلطات النرويجية، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد.
يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو:أثق بأن هناك إمكانية للتوصل لحل سلمي للنزاع في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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