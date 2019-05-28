مادورو:أثق بأن هناك إمكانية للتوصل لحل سلمي للنزاع في فنزويلا

أعرب الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، عن ثقة سلطات بلاده من إمكانية التوصل لحل سلمي للنزاع في البلاد بالمحادثات الجارية مع المعارضة في ​أوسلو​ .

هذا ودعت السلطات النرويجية، مرة أخرى ممثلي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة في البلاد.

يذكر أن الأزمة في ​فنزويلا​ تصاعدت منذ 23 كانون الثاني الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع ​الانتخابات​ التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.