شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام صادمة عن المحاكمات بتهمة إهانة الرئيس فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تركيا تزايدا واضحا فى استخدام تهمة إهانة الرئيس بموجب المادة 299 من قانون العقوبات، التى تصل بالعقوبة إلى السجن 4 سنوات، وهو ما دعا المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومان رايتس ووتش، إلى مطالبة السلطات التركية بإلغاء هذه المادة من القانون التركى، وفيما يلى بعض الأرقام المهمة عن المحاكمات بتهمة إهانة الرئيس فى تركيا.

- شهدت تركيا 66,691 تحقيقًا قضائيًا بتهمة "إهانة الرئيس" منذ انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في عام 2014

- شهدت تركيا 12,305 محاكمة وفقا لإحصائيات عدد من أساتذة القانون الأتراك

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- بلغ عدد القضايا التي رفعت من قبل النيابة العامة بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، في عام 2017 فقط، نحو 20 ألفا و539 قضية.

- نفذت الأحكام في ألفين و99 من الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة القضائية خلال عام 2017