إيقاف جزائري يشتبه في كونه المنفذ الرئيسي لهجوم ليون في فرنسا

تمكن الأمن الفرنسي، صباح أمس الاثنين، من توقيف طالب جزائري في مدينة ليون، للاشتباه في أنه منفذ الهجوم بطرد مفخخ في المدينة ذاتها، الذي وقع، الأسبوع الماضي، وخلف 13 إصابة.

وكشفت وكالة “رويتز” أن الشاب الموقوف يبلغ من العمر 24 سنة، ولا يملك أي سجل إجرامي، ويدرس اختصاص تكنولوجيا المعلومات، والحواسيب، وأظهرت التحقيقات، التي أجرتها الشرطة أن الموقوف وصل، قبل أشهر إلى فرنسا.

وأفادت مواقع دولية أن الشرطة احتجزت شقيق المشتبه فيه، في تفجير ليون، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، وتوقيف والدته، أيضاً، من أجل جمع معطيات أكثر، في حين استمعت لأقوال شقيقته دون احتجازها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي “كريستوف كاستانير”، قد كتب في تغريدة أنه “تم للتو توقيف” مشتبه فيه في تفجير الطرد، الذي أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح.