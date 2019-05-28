العبدلاوي: لا يمكننا تسيير المقاطعات الأربعة بصفر درهم – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر رئيس المجلس الجماعي في طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أول أمس الأحد، في أول تعليق له، بعد قرار وزارة الداخلية بتحويل الاعتمادات المالية، المخصصة للمقاطعات، واعتبارها انتقالية، أنه لا يمكن للمنتخبين تسيير المقاطعات بصفر درهم.

وكشف العبدلاوي، خلال لقاء جمعه بالصحافيين في بيت الصحافة، أن قرار وزارة الداخلية سيطرح إشكالات كبرى، إذ لا يمكن للمقاطعات الأربع للجماعة، القيام بتجهيز الطرقات من دون اعتمادات.

وأبرز المتحدث ذاته أن الجماعة ستطرح الإشكال على السلطات المعنية لإيجاد حلول ناجعة، من أجل توفير اعتماد تستطيع من خلاله المقاطعات تلبية حاجيات سكانها.