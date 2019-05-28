حالة الطقس: أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الثلاثة درجات مئوية، ويسود جو حار نهارا ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاثة درجات مئوية ويسود جو حار في ساعات النهار والظهيرة تحديد، وجو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية صباحا ومع ساعات المساء تصبح غربية إلى شمالية غربية

يبقى الجو صيفيا عاديا، في يوم الخميس، ويكون حارا في وقت الظهيرة تحديدا دون تغير يذكر في درجات الحرارة، كما تسود أجواء منعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية تتحول مع ساعات المساء لتصبح غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجمعة الأخيرة من يشهر رمضان، ويسود جو غائم جزئي معتدل إلى أبعد حد في ساعات النهار، ويسود جو منعش ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الحرارة تكون تماما حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويبقى الجو غائما جزئيا وصيفيا معتدلا، يوم السبت، دون تغير في درجات الجرارة، ويسود جز مائل للبرودة في ساعات الصباح والليل والمساء. والحرارة حول منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.