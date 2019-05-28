المعارضة السودانية تعلن الاضراب العام لمدة يومين

أعلن تحالف المعارضة السودانية عن إضراب عام لمدة يومين بدءا من يوم الثلاثاء بعد انهيار المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم.

وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي الذي من المقرر أن يحكم البلاد بعد الإطاحة برئيسها عمر البشير الشهر الماضي.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق يوم الاثنين إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.

وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي وهو قائد قوات الدعم السريع، "هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا".

وتابع في كلمته التي ألقاها خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين "لقد غشتنا شعاراتهم... وكنا صادقين معهم100٪.”وأضاف "لن نسلم البلد إلا لأيادي أمينة".