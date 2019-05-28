إصابة 11 جنديا في انفجار عبوة ناسفة شرقي الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 11 جنديا هنديا في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة سارايكيلا شرقي البلاد خلال تنفيذ عملية خاصة لم يعلن عن تفاصيلها.



وقالت مصادر إعلامية إن الجنود عبارة عن 8 ينتمون لوحدة "كوبرا 209" و3 آخرين من الشرطة المحلية، وتمت عملية إجلاء لهم بواسطة الطائرات إلى مدينة رانشي القريبة لتلقي العلاج.

وقد كشفت الشرطة الهندية، الجمعة الماضي، عن مقتل ذاكر رشيد بات (25 عاما) زعيم جماعية إرهابية تابعة للقاعدة في كشمير، في وقت متأخر الليلة الماضية، فيما أعلنت حالة التأهب القصوى في المناطق الساحلية قبالة ولاية كيرلا في أعقاب تقارير استخبارية تفيد بأن قوارب تقل 15 إرهابيا من داعش انطلقت من سريلانكا إلى جزر لكشديب.



ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزاء ناريندرا مودي فوز حزب الشعب الهندي الذي يتزعمه بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية.