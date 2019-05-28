المستشار سبستيان كورتس.. أصغر رئيس حكومة بالعالم استمرت أقل من عامين

رغم تنصيب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندير بيلن، الأربعاء الماضي، حكومة أقلية بقيادة المستشار سبستيان كورتس لقيادة الانتخابات حتى موعدها المرجح أن تجرى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن ذلك لم يحصن الأخير في منصبه كمستشار للبلاد عقب أزمة نائبه كرسيتان شتراخه، حيث قرر البرلمان سحب الثقة من حكومته.

وصوّت البرلمان النمساوي، الإثنين، بالموافقة على اقتراح بسحب الثقة من المستشار سبستيان كورتس، رئيس حزب الشعب "يمين وسط"، ما يعني عزله من منصبه، في سابقة تحدث لأول مرة منذ ١٩٤٥.

وتشهد النمسا أزمة سياسية عنيفة إثر نشر مقطع فيديو لنائب المستشار ورئيس حزب الحرية السابق، كرسيتان شتراخه، قبل أيام، يفضح علاقات فساد مع ملياردير روسي، وما تبعه من استقالة الأول من جميع مناصبه، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، ثم انسحاب حزب الحرية من الائتلاف الحاكم ردا على إقالة وزير الداخلية هيبرت كيكل.

مسيرة سبستيان كورتس

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وافق الرئيس النمساوي على ائتلاف حكومي بين حزب الشعب المحافظ، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت وقتها وحزب الحرية اليميني المتشدد، وبذلك فإن سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب، البالغ من العمر 31 عاما، أصبح وقتها أصغر رئيس حكومة في العالم.

وولد سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب في 27 أغسطس/آب عام 1986 في العاصمة النمساوية فيينا، وتلقى تعليمه في مدارسها وجامعتها.

عام 2003 انضم لحزب الشعب اليميني وتدرج في المناصب القيادية في الحزب مما اعتبر أنها بدايته في عالم السياسة.

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وبين عامي 2010 و2011 تولى حقيبة وزارة الاندماج، وفي عام 2013 تولى حقيبة وزارة الخارجية وهو في الـ28 من عمره وكان لا يزال يدرس القانون في جامعة فيينا، واتسع الملف الذي يحمله ليشمل الاندماج الاجتماعي.

أبرز مواقفه

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن كورتس أن بلاده لا ترحب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حملته للاستفتاء حول قانون يعزز صلاحياته الرئاسية.

كما منع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، من دخول البلاد للمشاركة في أحد التجمعات المؤيدة لحكومة أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل.

وفي مايو/أيار عام 2017 أصبح كورتس زعيما للحزب، وعقب ذلك دعا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

كما كان لكورتس دور كبير في موافقة البرلمان عام 2015 على تعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في النمسا منذ قرن ومنها حظر النقاب في البلاد، والحفاظ على عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة.

واتخذ كورتس موقفا ضد المهاجرين، وله مقولة مشهورة في هذا الصدد "ينبغي حرمان المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا بحرا بشكل غير مشروع من التقدم بطلبات للجوء".

وقد توقع مستشار النمسا، سبستيان كورتس، الأحد، عزله من منصبه خلال تصويت بسحب الثقة في البرلمان، ورغم ذلك علق على قرار البرلمان بالقول إن النمسا تعيش حاليا فترة صعبة ومليئة بالتحديات.

وأضاف، في أول تعليق له عقب قرار البرلمان، أن اللجوء إلى الانتخابات المبكرة هو أمر لم يكن يتمناه، ولكن فرضته الظروف والتطورات السياسية.