الرئيس الأمريكي يعرب عن تضامنه مع ضحايا حادثة الطعن باليابان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور اليابان حاليا، عن تضامنه مع ضحايا حادثة الطعن التي أسفرت عن مقتل طفلة ومنفذ العملية قرب العاصمة طوكيو.

جاء ذلك خلال زيارة ترامب وبصحبة زوجته ميلانيا ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته إلى القاعدة البحرية في يوكوسوكا.

وقال ترامب، في كلمته أمام ضباط وجنود من الأسطول السابع الأمريكي والبحرية اليابانية: "نحتفل بالتحالف والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان، قوات الدولتين المسلحة تتدربان معا وتخدمان معا كتعبير عن شراكتنا".

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وأكدت وسائل إعلام يابانية مقتل طفلة ومنذ عملية الطعن وإصابة 17 شخصاً آخرين بجروح، أغلبهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح الثلاثاء رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية لطوكيو، بحسب ما أفادت السلطات.

ويتواكب الحادث مع زيارة قائمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث وصل، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام.

كما جاء الحادث بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي كأول رئيس أجنبي، بإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.