كشفت مصادر عسكرية لصحيفة الشرق الأوسط، أن عدداً من الشبان أطلقوا النار على مصلى في منطقة السعديات، تابع لحزب الله، تبعه تبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابة الشاب اللبناني محمد علي المولى، الذي كان يمرّ صدفة في المكان.
وذكرت "الشرق الاوسط"، ان المعلومات تضاربت حول هوية مطلقي النار، إذ في حين أشارت بعض المصادر إلى أنهم عناصر من حزب الله، لفتت مصادر أخرى إلى أن حارس المصلى هو من أطلق النار، علماً بأن إشكالات دورية تقع في هذه المنطقة حيث توجد عناصر ومناصرون تابعون لحزب الله وآخرون محسوبون على تيار المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري لـ "الشرق الاوسط":إصابة المولى نتيجة تبادل لاطلاق النار في السعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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