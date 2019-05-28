مصدر عسكري لـ "الشرق الاوسط":إصابة المولى نتيجة تبادل لاطلاق النار في السعديات

كشفت مصادر عسكرية ل​صحيفة الشرق الأوسط​، أن عدداً من الشبان أطلقوا النار على مصلى في منطقة ​السعديات​، تابع ل​حزب الله​، تبعه تبادل ل​إطلاق النار​ نتج عنه إصابة الشاب اللبناني محمد علي المولى، الذي كان يمرّ صدفة في المكان.

وذكرت "الشرق الاوسط"، ان المعلومات تضاربت حول هوية مطلقي النار، إذ في حين أشارت بعض المصادر إلى أنهم عناصر من حزب الله، لفتت مصادر أخرى إلى أن حارس المصلى هو من أطلق النار، علماً بأن إشكالات دورية تقع في هذه المنطقة حيث توجد عناصر ومناصرون تابعون لحزب الله وآخرون محسوبون على ​تيار المستقبل​.