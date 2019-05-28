بري: مؤشرات إيجابية على حلول مقبولة بموضوع الترسيم البحري والبري

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قوله أمام زواره أمس أن "رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ النائب الديمقراطي ​إليوت إنجل​ سأله عن رأيه في ​حزب الله​ وسلاحه"، فأجاب بري: "لماذا ​إسرائيل​ لا تزال تحتل أراضي لبنانية؟". وحين تطرق إنجل إلى موضوع ​إيران​، قال بري "هل لا يزال هناك أمم متحدة؟"، فردّ إنجل: "لماذا تقول ذلك؟"، فقال بري: "هناك اتفاق نوقش لسنوات، ووافقت عليه حكومات سبع دول وبرلمانتها، وفجأة يأتي شخص مهما كانت صفته فيقرر إلغاءه بقرار"، فردّ إنجل بأنه "يؤيد هذا الكلام".

وحين سُئل بري عن موضوع الترسيم البحري والبري، أجاب: "هناك مؤشرات إيجابية على حلول مقبولة، لكن علينا أن ننتظر الجواب الذي سيحمله المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد إلينا يوم السبت المقبل".