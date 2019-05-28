الأخبار:مخالفات جديدة لمشروع ايدن باي وفنيانوس ينفي اعطاء عاشور تراخيص

كشفت صحيفة "الأخبار" ان مسلسل مخالفات مشروع "​ايدن باي​ ريزورت"الذي يملكه رجل الأعمال وسام عاشور على شاطىء ​الرملة البيضاء​، لم تنته فصوله بعد. فقبل يومين، استؤنفت الأشغال قرب المنتجع. فتمّ صبّ مساحة إضافية من أرض الشاطئ بالباطون، وعمل "ونش" على إنزال منشآت علمت "الأخبار" أنها عبارة عن مطبخ وحمامات خارجية. يأتي ذلك بعدما عمد أصحاب المنتجع، نهاية العام الماضي، الى "تجليل" قسم من الشاطئ الرملي وإنشاء جدران وأدراج من الحجر. واليوم، تضاف الى المشروع مخالفة جديدة باضافة منشآت من دون أي رخصة.

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ لـ"الأخبار" أنه لم يصدر "أي ترخيص يتيح للمنتجع وضع أي منشآت باطون أو بلاستيك، ثابتة أو متحركة". وعما ستفعله الوزارة في هذا الشأن؟ قال: "ليس لدينا أي جهاز للكشف على المشاريع المخالفة. ولكن أؤكد مجددا أني لم أمنح عاشور أي إذن بالتصرف بالشاطىء".