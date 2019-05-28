مصادر الأخبار: بنود الموازنة ستتكشف أكثر فأكثر في الهيئة العامة

أكد أكثر من مصدر وزاري لـ"الأخبار" أن "بنود مشروع ​قانون الموازنة​ والتفاصيل ستتكشف أكثر فأكثر في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، خاصة أن النواب جميعهم سيسعون إلى تسجيل ملاحظات واعتراضات، بما أن الجلسات ستكون منقولة مباشرة على الهواء من جهة، ومن جهة أخرى، ستكون تحت الضغط نتيجة استمرار التحركات في الشارع من قبل الموظفين في القطاعات التي تعتبر نفسها متضررة".

ولفتت المصادر، إلى ان "الجلسة أمس شهدت تسجيل عدد من الملاحظات، بدأها وزراء ​حزب القوات اللبنانية​ تحديداً على الأرقام المرتبطة بعائدات ​قطاع الاتصالات​، والتهرب الجمركي و​الأملاك البحرية​. وتوجه هؤلاء بسؤال إلى وزير الاتصالات ​محمد شقير​، بالقول إن "إيرادات القطاع تصل الى 1900 مليون ​دولار​، فلماذا أُعلن فقط عن 1750 مليون دولار، وأين ذهب الفارق؟"، فردّ شقير بأن "الإيرادات في القطاع تراجعت، خاصة أن المشتركين باتوا يعتمدون على خدمة ​الواتساب​ المجانية".