النشرة: جريحة نتيجة حادث سير على طريق الغازية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن وقوع ​حادث اصطدام​ بين "رانج" وباص لنقل الركاب على طريق ​الغازية​ البحرية جنوب ​مدينة صيدا​. وقد أدى الحادث الى إصابة السيدة (نورا.ع)، عمل ​الدفاع المدني​ على انقاذها وسحبها من السيارة، فيما تولت ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي نقلها الى ​مستشفى الراعي​ في الغازية لتلقي العلاج وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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