الأخبار: 120 مليون ليرة كلفة العشاء السنوي لبلدية الحدث

علمت "الأخبار" ان العشاء الباذخ الذي نظّمته ​بلدية الحدث​، مساء السبت الماضي، كلّف نحو 120 مليون ليرة. وفي التفاصيل، فإنّ الدعوة وُجّهت إلى 1200 شخص من أبناء البلدة لحضور اللقاء المُخصّص لعرض إنجازات عام من عهد المجلس البلدي، في فندق هيلتون - الحبتور في سنّ الفيل. وتخلّل اللقاء عشاء وتوزيع العدد التاسع من النشرة البلدية. وبحسب المعلومات، بلغت كلفة العشاء 65 دولاراً للشخص، ودفعت البلدية من صندوقها نحو 78 ألف دولار (نحو 117 مليون ليرة)!

واكتفى رئيس البلدية ​جورج عون​، من جهته، في اتصال مع "الأخبار" بالقول إن هذا النشاط هو "عبارة عن لقاء بلدي. وليس العشاء هو الهدف"، فيما أشار نائبه الى أن "المواطنين الحدتيين لا يقصّرون في دفع مستحقاتهم ومن حقهم علينا أن نقوم بالواجب بتنظيم لقاء راق لهم".

وكان ​ديوان المحاسبة​ أصدر بتاريخ 17/4/2011 قرارا (رقم 895/ رم)، رفض بموجبه الموافقة على إقامة الحفل السنوي آنذاك، واعتبر أن إقامة عشاء لبعض أبناء البلدة "وإن بغاية إطلاعهم على المشاريع المُنفّذة أو المستقبلية لا يُشكّل عملا ذا طابع أو نفع عام"، لأن تحقيق المنفعة العامة المنصوص عنها في المادة 47 من ​قانون البلديات​ «يكون من خلال تقديم خدمات عامة أو إشباع حاجات عامة للجمهور أو من خلال أعمال ودعوات موّجهة للعموم لإضفاء الطابع العام عليها".