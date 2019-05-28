رئيس البرلمان التركي: أردوغان يخطط لزيارة شمال مقدونيا

أعلن رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يخطط لإجراء زيارة رسمية إلى جمهورية شمال ​مقدونيا​"، مشيرًا إلى أن "أردوغان أرجأ زيارة كانت مقررة إلى سكوبيه جراء إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في ​تركيا​".

تصريح شنطوب هذا، جاء خلال مشاركته في مؤتمر "رؤية السلام العالمي في بداية الألفية الجديدة"، في عاصمة شمال مقدونيا، سكوبيه، برعاية ​السفارة التركية​.

ولفت شنطوب إلى أنه هنأ "رئيس شمال مقدونيا الجديد "ستيفو بنداروفسكي"، على فوزه بانتخابات أجريت في نيسان الماضي".

يذكر أن شنطوب وصل أمس السبت إلى سكوبيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس برلمان شمال مقدونيا ويسل مميد، وسيجتمع أيضًا مع الرئيس ستيفو بنداروفسكى.