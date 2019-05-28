القضاء الكويتي يدين مسؤولا قدم مستندات مزورة أدت لسجن الروسية لازاريفا

حكم ​القضاء​ الكويتي بسجن مدير في ​ديوان المحاسبة​ ضمن قضية ​تزوير مستندات​ قدمت للجنة حماية الأموال العامة في ​مجلس الأمة الكويتي​، وأدت لمحاكمة وسجن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا لمدة 6 أشهر مع النفاذ بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

وتتلخص الواقعة في الدعوى التي تقدم بها المحامي، يوسف الحربش، وقالت إن هناك تزويرًا في الأوراق التي قدمها المتهم لمجلس الأمة في قضية صندوق "KGLI" للاستثمار.

وفي حديث لوكالة "روسيا اليوم"، رحب مستشار رئيس ​غرفة التجارة والصناعة​ في ​موسكو​ والمتحدث الرسمي باسم لازاريفا، فلاديمير سيدوروف، بهذا القرار، مؤكدا أن "المسؤول المدان قدم للجنة حماية الأموال العامة وثائق مزورة قال إنها تضمنت توقيع سيدة الأعمال الروسية".

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يذكر أن السلطات الكويتية تحتجز الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ تشرين الثاني 2017، ومؤخرًا أصدر القضاء الكويتي حكمًا بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روس وبريطانيين وأميركيين، الاتهام بـ "الزائف".

وفي الـخامس من أيار وافقت ​محكمة الاستئناف​ في الكويت على الإفراج بكفالة عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار). وقدم المحامون إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة شكوى رسمية، مطالبين المنظمة العالمية بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا.

وتشير الشكوى إلى الانتهاكات الكويتية لمعايير المحاكمات العادلة والحماية من الاعتقال التعسفي بموجب المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.