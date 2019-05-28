الجيش السوري يدمر آليات لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن "وحدات الجيش وجهت خلال الساعات القليلة الماضية ضربات مركزة على أوكار وتحركات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في صفوفه على أطراف بلدتي ​كفرنبل​ وترملا ب​ريف إدلب الجنوبي​ والذي جدد خرقه لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاته المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب"، مشيرة إلى أن "الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدة آليات بعضها مزود برشاشات وأوكار للتنظيم التكفيري الذي كان يتخذ منها منطلقًا لشن هجماته على المناطق الآمنة".

ولفتت الوكالة في وقت سابق من اليوم إلى أن “وحدات الجيش دمرت عدة مواقع وتحصينات لإرهابيي “جبهة النصرة” عبر رمايات نارية طالت عمق مواقع انتشارهم في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة”.

يذكر أن وحدات من الجيش أحكمت أمس سيطرتها التامة على بلدة كفرنبودة ب​ريف حماة​ الشمالي وطهرتها من رجس التنظيمات الإرهابية ودمرت آليات وأوكارا وتحصينات للإرهابيين وقضت على عدد منهم في محيط مدينة ​خان شيخون​ وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.