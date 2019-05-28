أمير الكويت: يجب تجنب الحروب وسنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات

لفت أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أنه " يجب حماية استقرار وأمن بلادنا عبر التلاحم والتعاضد والتطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر وسنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات"، مضيفاً: "وطننا أمانة بأعناقنا جميعا ويتطلب الوفاء والإخلاص له".
وفي كلمة له، أكد أمير الكويت أنه "يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام"، مشجباً "دعوات الكراهية التي تشوب مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى "اننا نعمل على تمكين هذا الجيل الواعد للمشاركة في بناء مستقبل الكويت".
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