أمير الكويت: يجب تجنب الحروب وسنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات

لفت أمير ​الكويت​ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​ إلى أنه " يجب حماية استقرار وأمن بلادنا عبر التلاحم والتعاضد والتطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر وسنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات"، مضيفاً: "وطننا أمانة بأعناقنا جميعا ويتطلب الوفاء والإخلاص له".

وفي كلمة له، أكد ​أمير الكويت​ أنه "يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام"، مشجباً "دعوات الكراهية التي تشوب مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى "اننا نعمل على تمكين هذا الجيل الواعد للمشاركة في بناء مستقبل الكويت".